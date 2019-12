La verità di Casaleggio. Dai media notizie prive di fondamento. Nessun favore dal Governo e dai 5S. Non ci sono né conflitti d’interesse né divisioni con Grillo (Di martedì 31 dicembre 2019) “Il fine d’anno è stato pieno di fuochi d’artificio mediatici. Proprio contestualmente alla chiusura della manovra di bilancio ho letto molte cose completamente inventate e altre verosimili, ma appositamente incomplete. Ho preferito non alimentare le polveri in un momento delicato come la legge di bilancio visto che mi sembravano strumentali alla contrattazione in corso da parte delle forze parlamentari. Ora che la questione è chiusa credo tuttavia opportuno chiarire alcuni punti, per evitare che alla prossima occasione si torni a diffondere notizie prive di fondamento. Per difendersi da numerosi attacchi, Casaleggio Associati si è tutelata più volte per vie legali. Dunque al termine delle cause si appurerà se i tanti declamati scoop sono stati tali o solo bufale per ingannare le persone”. E’ quanto scrive, in un lungo post pubblicato su Facebook, Davide ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

