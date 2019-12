La Svizzera contro Libra | “Se non cambia | fallirà”

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 30 dicembre 2019) (Photo Illustration by Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) Il progettoè fallito nella sua forma attuale. Questa, in estrema sintesi, è la posizione espressa dal presidente svizzero Ueli Maurer durante un’intervista all’emittente Srf. Il Presidente del Consiglio federale e ministro delle Finanze elvetico ha anche dichiarato che le principali ragioni che lo portano a pensare al fallimento della criptovaluta di Facebook stanno soprattutto nel dubbio che “le banche centrali non accetteranno il paniere di valute che la sostiene”. La critica riguarda quindi in particolare la configurazione della criptovaluta come stablecoin sostenuto da un paniere di diverse valute e da riserve di depositi bancari e obbligazioni. Allo stato attuale, gli asset concordati per supportare e stabilizzare il valore disono composti soprattutto dal dollaro americano, che conta per il 50%, ...

