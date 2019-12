La società Essilor, controllata dal gruppo EssilorLuxottica, ha detto di aver subito una frode da 190 milioni di euro in Thailandia (Di lunedì 30 dicembre 2019) La società francese di ottica Essilor, controllata dal gruppo italo-francese ExilorLuxottica, ha denunciato una frode da 190 milioni di euro avvenuta in uno dei suoi stabilimenti in Thailandia. La società non ha spiegato cosa sia successo, limitandosi a comunicare che i Leggi la notizia su ilpost

società Essilor Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : società Essilor