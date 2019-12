La situazione dei malati di orticaria cronica, abbandonati dalle istituzioni (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’Arco, Associazione Ricerca e Cura orticaria, ha più volte denunciato il difficile stato nel quale vivono i malati di orticaria cronica spontanea, una patologia che interessa una parte non irrilevante della popolazione italiana. In 3 regioni in particolare (Lombardia, Liguria e Sicilia) il farmaco per il trattamento può, di fatto, essere usato per soli 11 mesi, dopo i quali i notevoli costi gravano completamente sui singoli pazienti. Un contesto insostenibile che non fa che peggiorare ulteriormente le condizioni dei malati: “Una situazione del tutto incostituzionale – aveva fatto sapere l’associazione in un comunicato – Che viene nuovamente e ripetutamente avvallata dalla recente presa di posizione delle istituzioni nonostante l’impegno della società civile”. La polemica con la Regione Lombardia Ultima a finire nella bufera è stata la Regione Lombardia che il 16 dicembre ... Leggi la notizia su thesocialpost

