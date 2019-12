La Sea Watch torna in mare: le immagini sulla nave umanitaria pronta a salpare dalla Sicilia (Di lunedì 30 dicembre 2019) La fase di preparazione della Sea-Watch 3 a Licata, Sicilia, pronta a riprendere le operazioni di salvataggio. La nave umanitaria ripartirà presto per le coste del Nord della Libia, dopo sei mesi di fermo e battaglie legali. Alcuni scatti esclusivi all’interno dell’ultima che illustrano il cuore e i volti della nave, volontari da tedeschi a inglesi. Credit: Waamoz Credit: Waamoz Credit: Waamoz Credit: Waamoz Credit: Waamoz Leggi anche: Migranti, Sea Watch 3 è libera di tornare in mare: “Vinto il ricorso: la giustizia trionfa sul decreto sicurezza” Leggi la notizia su tpi

