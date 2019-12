La scelta migliore per gli auguri di buon anno 2020 su WhatsApp con video, frasi e immagini a tema (Di lunedì 30 dicembre 2019) Non pensiate sia semplice selezionare il contenuto giusto per inviare gli auguri di buon anno 2020 a Capodanno, in vista dell'atteso appuntamento di domani sera, considerando il fatto il materiale spedito su WhatsApp spesso e volentieri ha un impatto più importante di quanto si possa immaginare per il destinatario. Insomma, valutate con grande attenzione le alternative che oggi 30 dicembre ho deciso di portare alla vostra attenzione, esaminando bene video, immagini e frasi che potrebbero fare la differenza. Anche su Facebook. I migliori video per gli auguri di buon anno 2020 su WhatsApp e Facebook Come da tradizione, voglio partire con gli auguri di buon anno 2020 proponendovi una selezione di video che potrebbero fare al caso vostro. Utilizzando app come Facebook e WhatsApp, infatti, il filmato potrebbe essere il documento dall’impatto maggiore tra i vari formati disponibili. ... Leggi la notizia su optimaitalia

GioPao9 : La scelta migliore per gli auguri di #buonAnno2020 su WhatsApp con video, frasi e immagini a tema - OptiMagazine : La scelta migliore per gli auguri di buon anno 2020 su WhatsApp con video, frasi e immagini a tema…