La Roma vola in Borsa: +9,6 per cento a 0,70 euro (Di lunedì 30 dicembre 2019) La possibile cessione della Roma fa volare la Borsa. Registrato un +9,6% del titolo a 0,70 euro. La società precisa: “Accordo non formalizzato”. Roma – La Roma vola in Borsa con la possibile cessione di Pallotta a Dan Friedkin. Il titolo giallorosso, come precisato dall’Ansa, in questo lunedì 30 dicembre 2019 ha registrato un +9,6% a 0,70 euro. Numeri che sono destinati ad aumentare nelle prossime settimane quando sarà ufficializzato il passaggio di consegne. La Roma sulla cessione: “Accordo non formalizzato” La Roma vola in Borsa anche se l’accordo ancora non è stato definito. Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre 2019 ha pubblicato un comunicato, su invito della Consob, sulle voci del presunto passaggio da Pallotta a Friedkin. “Non è stato ancora formalizzato alcuna intesa definitiva per la cessione – si legge nella ... Leggi la notizia su newsmondo

Agenzia_Ansa : L'As Roma vola in Borsa, +9,6% con trattativa cessione. Società passerà a Dan Friedkin, non ancora formalizzato acc… - lamescolanza : Finale d’anno debole per le Borse europee, la Roma vola a #PiazzaAffari - infoitsport : Cassano: “Scudetto all'Inter”. La Roma vola in Borsa -