La Roma sta per cambiare proprietà

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Lapotrebbe presto. Manca ancora l'ufficialità ma è questione di giorni, se non di ore, riferiscono fonti vicine al club capitolino che dovrebbe passare nelle mani del miliardario americano Dan Friedkin. Nell'ultimo mese e mezzo ci sono stati diversi incontri tra il suo gruppo e l'attuale presidente James Pallotta. A dividerli finora, secondo quanto è emerso, è stato il prezzo: Pallotta e i suoi investitori valuterebbero la società circa 800 milioni, compreso il progetto stadio. L'offerta iniziale di Friedkin era di circa 750 milioni, ma la differenza si sarebbe assottigliata nelle ultime ore e entro il 31 dicembre è attesa l'ufficializzazione del passaggio. Se nuovasarà, dunque, sarà comunque unaamericana. A seguire le fasi è Goldman Sachs, che si è mossa da quando lo scorso 20 novembre ...

