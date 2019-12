La regina Elisabetta ha una nuora preferita, la contessa di Wessex - (Di lunedì 30 dicembre 2019) Francesca Rossi William e Kate sono andati via da Sandringham, ma la regina Elisabetta continua la sua vacanza con Sophie di Wessex, la nuora preferita e moglie del principe Edoardo, l’unico figlio della sovrana che non sia mai stato travolto da uno scandalo William e Kate sono andati via da Sandringham subito dopo il Natale, secondo il Sun diretti in montagna, nel West Berkshire dove festeggeranno il Capodanno con la famiglia Middleton. La regina Elisabetta, invece, rimarrà nell’amata residenza nel Norfolk fino al 6 febbraio, anniversario della morte di suo padre, Giorgio VI. Il re morì proprio a Sandringham nel 1952, mentre la figlia, allora principessa, era impegnata in un tour reale del Commonwealth britannico e si trovava in Africa. Da allora la regina Elisabetta decise che avrebbe trascorso ogni 6 febbraio degli anni a venire nel palazzo in cui suo padre era deceduto ... Leggi la notizia su ilgiornale

belovedvirginia : mi sono messa a guardare il broadcast di natale della regina elisabetta e posso solo dire che olivia colman è una maga della recitazione - lucatiberi1976 : @ricpuglisi @Quirinale Tipo la regina Elisabetta in UK? Non ci vuole molto. - OsconiL : @BNorcino Entro il 2100, quelli che oggi hanno almeno 30 anni moriranno quasi tutti. Tranne la Regina Elisabetta -