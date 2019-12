La rapina in banca (Di lunedì 30 dicembre 2019) Le festività natalizie sono l’occasione ideale per aprire i nostri cuori, aiutare e condividere con gli altri. Tuttavia, ci sono persone che portano questa visione all’estremo e finiscono per compiere atti insoliti, così come un uomo anziano con una barba abbondante che ha osato rapinare una banca e poi buttare soldi per aria in strada per augurare buon Natale ai sorpresi passanti. È successo tutto in Colorado, negli Stati Uniti, il 23 dicembre, proprio un giorno prima di Natale, quando un uomo con barba abbondante e capelli grigi è entrato in una banca per minacciare il personale con una pistola. Prese una quantità sconosciuta di denaro e lasciò il posto a tutta velocità con uno strano scopo: condividere il bottino con le persone che passavano. All’uscita della banca, l’uomo sorrise e gettò il denaro appena rubato gridando “Buon Natale!” . ... Leggi la notizia su bigodino

LaStampa : Usa, rapina una banca poi lancia i soldi ai passanti urlando “Buon Natale” - repubblica : Usa, rapina banca poi lancia i soldi ai passanti: 'Buon Natale a tutti!'. Arrestato [aggiornamento delle 12:12] - giusmo1 : (Auguri) Usa, rapina banca poi lancia i soldi ai passanti: 'Buon Natale a tutti!'. Arrestato -