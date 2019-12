La porta dei sogni e gli ospiti dell'ultima puntata (Anteprima Blogo) (Di lunedì 30 dicembre 2019) Venerdì 3 gennaio, esattamente a metà strada fra Capodanno e l'Epifania l'appuntamento nella prima serata di Rai1 è già fin d'ora fissato con la terza ed ultima puntata del nuovo varietà condotto da Mara Venier La porta dei sogni.La trasmissione realizzata in collaborazione con Banijay Italia promette anche nel suo ultimo capitolo tutta una serie di momenti emozionanti che vedranno protagonisti alcuni telespettatori i cui sogni saranno realizzati da Mara Venier, con la complicità anche di alcune celebrità di cui siamo in grado di darvi in Anteprima l'identità.La porta dei sogni e gli ospiti dell'ultima puntata (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 30 dicembre 2019 17:48. Leggi la notizia su blogo

