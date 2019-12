La peggiore tragedia dei cieli europei negli ultimi 30 anni sfiorata per appena 19 secondi (Di lunedì 30 dicembre 2019) Strage sfiorata nei cieli europei: collisione di due aerei evitata per appena 19 secondi Il 10 novembre del 2018 è stata sfiorata la più tragica strage dei cieli europei degli ultimi trent’anni. Evitata per soli 19 secondi. A bordo dei due aerei che stavano per scontrarsi in quota c’erano 268 persone. A riportare la notizia è il giornalista Leonard Berberi del Corriere della Sera che ha preso in esame le carte dell’informativa tecnica pubblicata qualche giorno fa dalla Commissione spagnola di indagine per gli incidenti nell’aviazione civile (Ciaiac). Il caso è avvenuto infatti sopra la Spagna alle 20,20 del 10 novembre 2018. A innescare quella che poteva portare a un incidente mortale tra i due aerei a 9mila metri di quota e a oltre 430 chilometri orari è stata proprio una comunicazione sbagliata partita da un addetto della sala di comando sulla terraferma. I due aerei ... Leggi la notizia su tpi

jakclive : Da ogni direzione! Ma dobbiamo farla venire fuori! Le 'anime morte' son la peggiore tragedia! Deh! - PAESEXFESSI : A questo mondo vi sono solo due tragedie: una è non ottenere ciò che si vuole, l’altra è ottenerlo. Questa seconda… -