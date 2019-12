La nuova vita del "falco" Katainen in odore di conflitto d'interessi (Di lunedì 30 dicembre 2019) Non sono certo una novità i politici che al termine del loro mandato si dedicano ad attività di lobby negli stessi settori di cui si erano occupati da funzionari pubblici. In questo senso il passaggio dell’ex commissario europeo Jyrki Katainen attraverso le porte girevoli tra mondo politico ed economico non fa eccezione. Noto in Italia per le sue dure critiche sui conti pubblici, in particolare durante il Governo di Matteo Renzi, ma non solo, dopo sei anni ha finalmente dismesso i panni del falco per lanciarsi in una nuova esperienza professionale, esterna alla politica, senza la quale tuttavia non avrebbe probabilmente potuto accedervi.Dal 1° gennaio Katainen diventerà presidente di Sitra, il più grande fondo pubblico indipendente della Finlandia in ambito di ricerca e futuro sostenibile. Lo stipendio è da capogiro, 18 mila euro al mese (ma ... Leggi la notizia su huffingtonpost

