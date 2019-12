La mia mamma sta male (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una povera bambina di soli 5 anni è viva per miracolo, grazie al rapido intervento della polizia locale di Torrent, Valencia (Spagna). Tutto poteva finire in tragedia, ma fortunatamente questi eroi sono riusciti a cambiare la sua storia. Era notte fonda quando la bambina camminava da sola sul ciglio di una strada trafficata, disorientata, preoccupata e dicendo: “La mia mamma sta male” Sua madre si trovava priva di sensi all’interno di una BMW nera, a causa dell’uso indiscriminato di alcol. Gli eventi si sono verificati il ​​25 dicembre, alle 10 di sera, sulla CV-366, su una sezione curva a un chilometro di distanza dalla rotonda per accedere alla città di Torrent. La scena pericolosa è durata pochi minuti con il grave rischio che la bambina venisse investita. Lo stato di ubriachezza della madre l’aveva costretta a fermare l’auto. E’ stato un ... Leggi la notizia su bigodino

