La maschera appiccicosa (Di lunedì 30 dicembre 2019) Molte volte abbiamo sentito che “chi bello vuole apparire deve soffrire”, chiunque potrebbe pensare che i rituali di bellezza non richiedano sforzo e dedizione, ma in realtà è proprio così. E la protagonista di questa storia, Navy Chandler, una ragazza di 20 anni, lo sa benissimo dopo aver trascorso un’ora a lottare per rimuovere una maschera che sembra essersi incollata al suo viso. Questa giovane donna ha registrato un video e quello che inizialmente pensava fosse un normale rituale di bellezza si è concluso con un lungo e doloroso processo su come straccare una maschera dalla pelle. Generalmente questo tipo di prodotto viene applicato sul viso, facendo attenzione a non toccare il bordo degli occhi, e dopo averlo distribuito uniformemente sulla pelle è previsto un breve periodo di attesa fino a quando non si asciuga. ... Leggi la notizia su bigodino

