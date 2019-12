La Marina degli Stati Uniti si concentrerà sulla pubblicità online ed esport (Di lunedì 30 dicembre 2019) La Marina degli Stati Uniti ha da poco fatto sapere che utilizzerà il suo budget per la pubblicità in campagne mirate su YouTube e negli esport, categorie che forniscono un ricco bacino di potenziali reclute.Secondo alcuni dati pare che la Marina spenderà il 97% del proprio budget, con il restante riservato per annunci alla radio e cartelloni pubblicitari. Ecco quanto dichiarato dal Vice Chief of Naval Operations Adm, Robert Burke:"Dopo aver speso molti soldi in campagne pubblicitarie legate al Super Bowl, abbiamo scoperto che il nostro target semplicemente non lo guarda."Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

