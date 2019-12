La Lamborghini Aventador stampata in 3D

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 30 dicembre 2019) (Foto: Sterling Backus) Tutto è iniziato con una partita al videogioco Forza Horizon 3. La supercar preferita di Xander Backus era sempre la stessa, l’orgoglio italiano. Così, un giorno il dodicenne ha chiesto al padre: “Dato che non possiamo permettercela perché non ce la costruiamo in casa?”. Un’idea assurda, tipica di quell’età, ma il padre Sterling ha risposto: “Perché no?”. E così il 54enne di Erie nel Colorado si è messo d’impegno e ha spremuto al massimo le potenzialità delle stampanti 3D moderne producendo da sé pezzo dopo pezzo fino a assemblare una copia da esposizione praticamente perfetta della fuoriserie italiana. Fisico presso Thorlabs, mr Backus si è sempre definito un “guy” e ha colto al balzo la palla lanciata dal figlioletto per realizzare un sogno che si portava dietro da ...

