La Guerra è Finita dal 13 gennaio su Rai1: Michele Riondino racconta la reazione all’orrore dei campi di concentramento (Di lunedì 30 dicembre 2019) La Guerra è Finita racconterà quello che è "venuto dopo" la Liberazione e gli orrori dei campi di concentramento. Per la prima volta non si parla di morte e di brutalità ma di rinascita, di voglia di rimboccarsi le maniche dimenticando tutto quello che è successo in uno dei periodi più bui per l'intera umanità. Nei mesi scorsi abbiamo parlato di Michele Riondino sul set della fiction Rai ma oggi torniamo a parlarne perché la messa in onda ormai è all'orizzonte visto che, dopo le feste, si tornerà a pieno regime con i palinsesti invernali.La Guerra è Finita prenderà il via su Rai1 il 13 gennaio per un totale di quattro serate che terranno compagnia al pubblico a ridosso del Festival di Sanremo targato Amadeus in onda a febbraio. La regia è affidata a Michele Soavi, firma ormai autorevole delle fiction di Rai1, mentre nel cast, al fianco di Michele Riondino ci sono Isabella Ragonese ... Leggi la notizia su optimaitalia

