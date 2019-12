La gomma gli esplode in faccia, muore Valeriu Golban: incidente terrificante (Di lunedì 30 dicembre 2019) Valeriu Golban, un operaio 41enne di origine moldava, è morto intorno alle 13 dopo l’esplosione di uno pneumatico del camion di una ditta di spedizioni. terrificante incidente sul lavoro. Alle porte del nuovo anno, non si ferma la mattanza di morti bianche sul lavoro. Il bilancio di un’annata funesta si aggrava con un terribile incidente … L'articolo La gomma gli esplode in faccia, muore Valeriu Golban: incidente terrificante proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

toredessena : @parallelecinico Peschereccio, vorrai dire. Mancano solo gli stivali gialli in gomma - CRIS_Celi_75 : @CarolMarsCullen certo mi da tanta gioia averli! però un po’ preoccuparto per domani con i botti di fine anno. Li t… - Stoico26356790 : RT @PDarK77: Basterebbe far circolare l'esercito con fucili spara proiettili di gomma e non si vedrebbero più, ma i PDioti li istruiscono d… -