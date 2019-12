La Fondazione Betania distribuisce kit per l’igiene personale ai senzatetto (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il Camper della Salute della Fondazione Evangelica Betania lunedì 30 dicembre, dalle ore 15.00, sosterà presso la Stazione Centrale di Napoli per portare conforto ai senza fissa dimora della città. I volontari delle Chiese evangeliche napoletane però non distribuiranno pasti caldi, coperte o indumenti bensì kit per l’igiene personale. Da un’indagine sul territorio, e dall’analisi dei casi che si presentano frequentemente al Pronto soccorso dell’Ospedale, infatti, è emerso che queste persone trascurano le norme igienico-sanitarie elementari. I kit saranno differenziati per uomo e per donna. L’iniziativa che prende il via lunedì prevede 2 uscite al mese del Camper, per un totale di 24 giornate l’anno, anche nel periodo estivo. In ogni giornata saranno distribuiti 150 kit. L’attività dei volontari della Fondazione Evangelica Betania non si limita alla distribuzione dei kit per l’igiene, ... Leggi la notizia su ildenaro

