La figlia di Michael Jackson sta male: annullato il concerto in Italia di Paris Jackson (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un malore improvviso ha bloccato la figlia di Michael Jackson in hotel. La cantante Paris di 21 anni era pronta a salire sul palco per presentare il suo ultimo progetto musicale “The Sound Flowers”. La figlia di Jackson si è vista purtroppo costretta ad annullare la performance prevista a Roma nella galleria Contemporary Cluster di Giacomo Guidi. Paris Jackson: «Grazie Roma, ci dispiace che non siamo riusciti ad amarvi completamente …» La figlia della pop star mondiale Michael Jackson avrebbe dovuto esibirsi il 28 di Dicembre con un doppio live a Roma insieme al fidanzato. La ragazza che si trovava già in Italia per trascorrere alcuni giorni di vacanza con i fratelli Prince e Blanket, aveva deciso di posticipare il live acustico del duo “Sunflowers” l’indomani, ovvero il 29 Dicembre. Purtroppo le condizioni di salute di Paris non hanno dato la ... Leggi la notizia su velvetgossip

