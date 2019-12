La denuncia di Andreas Muller sui social: macchina distrutta e vacanze rovinate (Di lunedì 30 dicembre 2019) Nel periodo di Natale si vorrebbe trascorrere in modo sereno le giornate di riposo in famiglia senza avere troppi pensieri. Ma purtroppo la vacanze natalizie di Andreas Muller, come lui stesso ha raccontato sui social, sono state in qualche modo rovinate da chi ha tentato di rubare nella macchina di suo padre. I genitori del ballerino di Amici sono a Roma per qualche giorno, per stare insieme a lui e Veronica Peparini. Qualcuno ha pensato bene, cosa che purtroppo nella capitale succede sempre più spesso, di provare a rubare in macchina sperando di trovare qualcosa di prezioso. In macchina non c’era nulla ma il danno e il disagio è stato tanto. LO SFOGO DI Andreas Muller SUI social DOPO IL DANNO ALLA macchina DEI GENITORI Ed ecco lo sfogo di Andreas Muller sui social Sono a Roma , la mia famiglia é venuta qui per stare un po’ insieme a me. Mio padre ritrova la ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

