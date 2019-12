La Costiera Amalfitana rende omaggio a Eduardo De Filippo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiMinori (Sa) – La Città del Gusto quale è Minori, per il terzo anno consecutivo ha reso omaggio al grande Eduardo De Filippo. Al Palazzo delle Arti, in scena “Filumena Marturano” con la Compagnia “Il Proscenio”, rappresenta uno degli eventi principali del Capodanno in Costiera. Il Proscenio torna ad impreziosire il tempo delle festività, a colorarlo di arte e di bellezza con un testo che nella storia di ogni compagnia può segnare un punto di approdo, una sorta di consacrazione di una piena maturità espressiva. L’opera é Filumena Marturano, capolavoro assoluto di Eduardo De Filippo. In questi ultimi tempi, dopo un lungo periodo di lontananza dalle scene, il Proscenio è tornato alla grande con Natale in casa Cupiello nel 2017 e Napoli Milionaria nel 2018. La compagnia nata da un gruppo di ragazzi ... Leggi la notizia su anteprima24

