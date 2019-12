La Cina boicotta i libri americani

Leggi la notizia su it.insideover

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Proprio ora che i rapporti commerciali tra Stati Uniti estavano per tornare alla normalità, ecco spuntare all’orizzonte un nuovo focolaio di tensione che riaccende improvvisamente le ostilità tra le due superpotenze. Questa volta non c’entrano i dazi, i prodotti made in China, la differenza tra le esportazioni e le importazioni o la concorrenza sleale. O meglio, c’entrano ma fanno da sfondo a un braccio di ferro diverso: quello sulla cultura. Come ha sottolineato La Repubblica, l’ultima rappresaglia di Pechino all’aumento delle tariffe americane punta dritta al mercato editoriale a stelle e strisce. Già, perché dopo aver preso di mira la carne, i fagioli di soia e le automobili, adesso laha deciso di bloccare centinaia di volumi, ormai sempre più introvabili oltre la muraglia. In altre parole, i responsabili dell’editoria cinese ...

calendaschese : CINA Pechino boicotta il Natale: segno di sfiducia nella cultura cinese -