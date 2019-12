La base di Aviano potrebbe ricevere le atomiche americane in Turchia (Di martedì 31 dicembre 2019) Aviano, in provincia di Pordenone, è una delle basi più importanti dell’Usaf, l’aeronautica americana, in Europa ed è anche uno dei due siti italiani ad avere in deposito le bombe atomiche a caduta libera tipo B-61. Nella base friulana sono infatti presenti 20 ordigni di questo tipo, che insieme a quelli della base dell’Aeronautica Militare di Ghedi (Bs), portano a 40 il numero di bombe nucleari utilizzabili col noto meccanismo della “doppia chiave”, che prevede l’autorizzazione americana congiuntamente a quella del Paese ospitante. In questi giorni sta girando la notizia, lanciata da Il Gazzettino e poi ripresa da altri media nazionali, che le B-61 attualmente presenti nella base americana di Incirlik, in Turchia, possano venire trasferite proprio ad Aviano, ed il motivo va ricercato proprio nella condotta di Ankara nei riguardi della Nato, ma soprattutto ... Leggi la notizia su it.insideover

FiorellaMannoia : Ne vogliamo parlare? La Base Usaf di Aviano è pronta ad ospitare le bombe atomiche dalla Turchia - direzioneprc : La nostra posizione sulle 50 bombe nucleari statunitensi stoccate nella base di Incirlik in Turchia che dovrebbero… - fattoquotidiano : Aviano, generale Usa a Bloomberg: nella base americana del Friuli le 50 bombe atomiche ora conservate in Turchia -