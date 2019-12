Kylie Jenner da sogno: tra le lenzuola in intimo provocante [FOTO] (Di lunedì 30 dicembre 2019) Le Kardashian sono una garanzia! La famiglia più chiacchierata e seguita d’America non smette di fare impazzire i milioni di fan. L’ultimo sexy post del 2019 In vista della fine dell’anno, Kylie ha regalato ai suoi 155 milioni di follower su Instagram l’ultimo post sexy del 2019! Ha condiviso un paio di FOTO davvero bollenti scattate dall’amica Victoria Villarroel, dove posa in lingerie sexy. “Non mi sembrava giusto iniziare il 2020 senza un’ultimo post sexy“, ha scritto Kylie nella didascalia della FOTO. Ha sempre vissuto una vita senza privacy, seguita da paparazzi alla ricerca di nuovi gossip. Dopo il grande successo della sua linea di beauty e make up, si è impegnata, insieme alla sorella Kendall, per una linea di lingerie firmata Topshop, brand molto in voga tra le giovani. «I bei capi di abbigliamento intimo non ... Leggi la notizia su velvetgossip

vogue_italia : Revival 2000 anche in tema unghie: dopo Beyoncé è Kylie Jenner a cedere alla French Manicure qui in versione ?? Prom… - mtvitalia : Secondo i fan, Travis Scott spiegherebbe perché è finita con Kylie Jenner nella canzone 'Gatti' ?? -