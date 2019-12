Kulusevski, scatto della Juve per lo svedese: le ultime (Di lunedì 30 dicembre 2019) La Juventus torna a farsi sotto per Dejan Kulusevski: secondo quanto riportato da Sky Sport c’è stata un’accelerata nelle ultime ore Si infiamma il duello di mercato tra Inter e Juventus per Dejan Kulusevski. Secondo quanto riportato da Sky Sport i bianconeri hanno fatto un importante passo in avanti per il centrocampista svedese, provando a battere la concorrenza nerazzurra. L’Inter è già da tempo sul giocatore e ci sono stati più incontri tra i nerazzurri e l’Atalanta (proprietaria del cartellino) per provare a strappare un accordo di massima con Percassi. Ora c’è da registrare questa accelerata da parte della Vecchia Signora. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

