Kulusevski Juventus, Sky : sorpresa bianconera, è fatta per lo svedese (Di lunedì 30 dicembre 2019) Kulusevski Juventus – Arriva come un fulmine a ciel sereno il colpo a sorpresa della Juventus. Secondo l’emittente satellitare di Milano Rogoredo, la società piemontese sarebbe ad un passo dal chiudere per Dejan Kulusevski. Il talento svedese, attualmente in forza al Parma, era da tempo nel mirino dell’Inter; i nerazzurri però, sarebbero stati beffati proprio da Paratici e soci. Kuluseveski Juvenuts, conferme da più parti Oltre a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport 24, anche secondo La Gazzetta dello Sport i bianconeri sarebbero vicinissimi al colpo. Si parla di accordo per 35 milioni di euro più 8 di bonus, e contratto da 3 milioni di euro a stagione più premi al calciatore. Inter colta di sorpresa quindi, e Juventus pronta a fare la voce grossa sul mercato ancora una volta. Paratici non ha intenzione di farsi scappare il talento svedese, questo il motivo ... Leggi la notizia su juvedipendenza

