Kate Middleton | il regalo di compleanno di William è ‘senza parole’ | il clamoroso gesto

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Mary Berry ha avuto la meravigliosa idea di ospitare in tv per lo special natalizio “A Berry merry Christmas” i duchi di Cambridge,. La coppia ha deliziato il pubblico raccontando alcuni dettagli sulla loro vita matrimoniale all’insegna dell’amore e della passione tra i fornelli. Ovviamente non potevano mancare alcuni aneddoti anche sui piccoli di famiglia. Interessante apprendere come sia nato tutto, ma senza tralasciare alcuni dettagli che riguardano una ‘crisi’ regale. Pare che il futuro Re d’Inghilterra abbia conquistato lacon un piatto di spaghetti made in Italy: “Mi ha invitata a cena da lui e mi ha preparato un piatto italiano, degli spaghetti alla bolognese” ha riferito. Proprio lui è appassionato di cucina e trascorre molte ore tra i fornelli, per sperimentare piatti molto speciali, in grado di risollevare eventuali ...

