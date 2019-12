Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 dicembre 2019)non perde occasione per far impazzire i suoi fan.foto postata poco fa si è mostrata addirittura. Una fine dell’anno col botto per i fan dellache non potevano non perdere la testa di fronte alla sua bellezza e alla sua sensualità. Laè una delle opinioniste più amate della televisione e anche una delle più chiacchierate:è una donna con un carattere particolare. Dice sempre ciò che pensa e questo, spesso, comporta problemi. E, soprattutto, liti. È successo tante volte:si è ritrovata in mezzo a qualche lite per aver detto, con l’enfasi che la contraddistingue, ciò che pensava. Lo sappiamo,è fatta così: la sia ama o la si odia. Ma nessuno può negare la sua bellezza. Bellezza chemostra su Instagram ai suoi tanti fan. L’ultima foto che ha postato è davvero l’apoteosi della sensualità. ...

Noovyis : (Karina Cascella nella cabina armadio senza reggiseno. Eros alle stelle ma piovono critiche) Playhitmusic -… - Verusca34904548 : @trash_italiano Conduce Barbara D'Urso Ecco i cantanti in gara Loredana Lecciso Karina Cascella per il duetto Ros… - BlogUomini : Karina Cascella parla degli attuali rapporti con Gianni Sperti. -