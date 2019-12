Juventus, scambio Paredes-Emre Can: non solo, arriva il nuovo terzino (Di lunedì 30 dicembre 2019) scambio Paredes Emre CAN- Come accennato nei giorni scorsi, Juventus e PSG starebbero lavorando intensamente per il potenziale scambio alla pari tra Paredes ed Emre Can. Il centrocampista ex Roma piace parecchio a Sarri, il quale potrebbe adattarlo nel ruolo di regista, ma anche nelle vesti di mezz’ala. Un nuovo regista che potrebbe spingere Sarri ad avanzare Pjanic nelle vesti di trequartista, o come interno di centrocampo. scambio Paredes Emre Can: spunta la novità in difesa Come detto, non solo Paredes, Juventus e PSG starebbero lavorando anche alla potenziale cessione di Meunier, giocatore che piace particolarmente ai bianconeri e che potrebbe rientrare in uno scambio alla pari con De Sciglio. Leggi anche: Sarri Juventus, il vice fa infuriare i tifosi: le parole Meunier offrirebbe a Sarri spinta, tecnica e qualità nel cross. La doppia trattativa potrebbe entrare nel vivo nel ... Leggi la notizia su juvedipendenza

