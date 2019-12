Juventus in campo, nuovo inizio dopo ko Supercoppa (Di lunedì 30 dicembre 2019) Vincere contro il Cagliari per iniziare il 2020 con tre punti e lasciarsi alle spalle la delusione della Supercoppa. Non ha bisogno di consultare l'oroscopo la Juventus che, dopo il brusco stop contro la Lazio, ha ben chiaro cosa chiedere al nuovo anno. Ronaldo e compagni hanno ripreso oggi la preparazione, in vista dell'impegno casalingo dell'Epifania. E mentre Maurizio sarri studia le mosse per rigenerare la squadra di Riad, in societa' si lavora al mercato. In uscita la prima operazione, con la cessione in prestito al Genoa di Mattia Perin, tornato al Genoa dopo i troppi infortuni che ne hanno condizionato l'esperienza in bianconero. "Lascio una delle squadre piu' blasonate d'Europa dopo una stagione di fondamentale importanza e apprendistato", scrive il portiere su Instagram anticipando l'ufficialita' dell'operazione."Sono stato a contatto con campioni dallo spessore tecnico e ... Leggi la notizia su ilfogliettone

