Johnny Stecchino: stasera su TV8 il film con Roberto Benigni (Di lunedì 30 dicembre 2019) Torna stasera su TV8 alle 21:30 Johnny Stecchino, il film diretto e interpretato da Roberto Benigni che gli fruttò, nel 1992, un David di Donatello speciale e 2 Nastri d'Argento. Johnny Stecchino torna stasera su TV8 alle 21:30 portandosi dietro tutta la sua satira e soprattutto il suo regista e interprete, Roberto Benigni, ora nelle sale con il Pinocchio di Matteo Garrone. Chi è Johnny Stecchino? Non è di certo Dante (Roberto Benigni), autista fiorentino di scuolabus per persone affette da handicap, che ha come unico amico Lillo. I suoi unici atti illegali sono stati il furto di qualche banana e piccole truffe all'assicurazione, almeno fino alla notte in cui Maria, giovane e affascinante donna, lo investe. Lei lo guarda incantato, lui, al secondo incontro, se ne innamora perdutamente, tanto ... Leggi la notizia su movieplayer

