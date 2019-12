Jan Kuciak: prima condanna per l’omicidio del giovane reporter slovacco (Di lunedì 30 dicembre 2019) C’è una prima condanna per l’omicidio di Jan Kuciak, il giovane reporter slovacco morto a 27 anni, nel 2018, freddato insieme alla sua fidanzata prima della pubblicazione di un’inchiesta sui presunti rapporti tra politici locali e ‘ndrangheta calabrese. 15 anni di carcere per Zoltan Andrusko, l’uomo che, in cambio di soldi, secondo l’accusa avrebbe trasmesso ai sicari il mandato di uccidere il giornalista investigativo. Omicidio Kuciak: prima condanna C’è una prima condanna nell’ambito del processo per l’omicidio del giornalista slovacco Jan Kuciak e della fidanzata, Martina Kusnirova. Entrambi furono uccisi nel febbraio 2018, freddati in casa a colpi di pistola. Il condannato, secondo quanto riportato dai media locali, è Zoltan Andrusko: per il tribunale di Pezinok, città nella regione di Bratislava, è colpevole di aver trasmesso ai killer, in cambio di soldi, l’ordine di ... Leggi la notizia su thesocialpost

