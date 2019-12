Ivan Cottini a Storie Italiane lascia tutti in lacrime | “Purtroppo la malattia sta

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Quandodanza è sempre un’emozione unica e oggi aha ancora una volta commossoma ancora una volta dopo avere ripreso fiato sono state le sue parole a darci l’ennesima lezione di vita (foto).ha la sclerosi multipla, un calvario arrivato all’improvviso, a 27 anni. Dopo 8 anni purtroppo lasta andando avanti, la conferma l’ha data lui spiegando però che la sua battaglia è riuscito a vincerla in un momento preciso della sua vita. “Laio l’ho vinta quando è nata mia figlia; in quel momento sono totalmente guarito”. Bastano già queste parole a farci imbarazzare perché troppo spesso ci lamentiamo di stupidaggini. Anocra di più c’è da abbassare la testa dinanzi a tanta forza quando Eleonora Daniele gli chiede cosa spera per il futuro, per il prossimo anno: “Spero che ancora per qualche mese riesco a ballare perché purtroppo la ...

