«Italiani più pessimisti e preoccupati dal lavoro» | il bilancio di fine anno secondo il

(Di lunedì 30 dicembre 2019) È il 30 dicembre e come ogniè tempo di bilanci, di buoni propositi, di conta delle delusioni e delle preoccupazioni. A restituire una fotografia del 2019 degliè Nando Pagnoncelli sulle pagine del Corriere della Sera.il sondaggio realizzato da Ipsos, un italiano su due ritiene che il Paese stia andando nella direzione sbagliata, il 76% esprime un giudizio negativo sull’economia del Paese, e più di un italiano su due (il 53%), inoltre, è pessimista e non vede segnali di ripresa. Fonte: Corriere delle Sera Cambiano però le priorità degli. Per il 77% la preoccupazione principale è ile l’economia. Alposto la politica e il funzionamento delle istituzioni. Mentre cala la preoccupazione sulla questione immigrazione: oggi interessa il 23% dei cittadini, nel 2018 il 45%. Mentre aumenta di sei punti l’interesse ...

