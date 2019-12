Italiani insoddisfatti e preoccupati: la situazione a fine 2019 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Come stanno gli Italiani? Il sondaggio di fine anno del Corriere della Sera sugli umori della popolazione. Resta la preoccupazione per l’aspetto economico e per il mondo del lavoro. Il sondaggio di fine anno del Corriere della Sera ci regala una fotografia interessante sulle emozioni, le sensazioni, le paure e le speranze degli Italiani alla fine del 2019 e con un decennio ormai alle spalle. Il sondaggio di fine anno del Corriere della Sera sugli umori degli Italiani Quasi il cinquanta per cento del campione intervistato è convinto del fatto che il Paese stia andando nella direzione sbagliata. Si tratta di una percentuale altissima di scettici e/o pessimisti, che vivono in un clima di incertezza e generale malcontento per quanto riguarda la considerazione verso il Paese. Le preoccupazioni principali riguardano l’economia e il lavoro Una delle principali ... Leggi la notizia su newsmondo

