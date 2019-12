Istat: in Italia famiglie più piccole e calo delle nascite (Di lunedì 30 dicembre 2019) Secondo l’annuario Italiano 2019 dell’Istat, in Italia le famiglie sono sempre più piccole. Con il continuo minimo storico di nascite, il Belpaese è fra i paesi più vecchi al Mondo. L’Istat pubblica l’Annuario Italiano 2019 che descrive il Belpaese in tutti i suoi fenomeni in atto. Da una prima lettura, si evince che gli stipendi … L'articolo Istat: in Italia famiglie più piccole e calo delle nascite proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Agenzia_Ansa : Rapporto @istat_it le famiglie sono sempre più piccole, 33% è #single l'Istituto: 'Minimo storico di nascite, l'Ita… - istat_it : Diffuso oggi l'Annuario statistico italiano 2019, il volume che di anno in anno offre un articolato ritratto dell’… - RaiNews : Nell'Annuario #Istat le conferme sulle tendenze demografiche -