Isola dei famosi, Kaspar Capparoni: “Mia moglie si è resa conto che…” (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’Isola dei famosi, Kaspar Capparoni: “Quando ero lì mia moglie si è resa conto della mia assenza” Durante l’ultima edizione de L’Isola dei famosi, uno dei protagonisti assoluti è stato Kaspar Capparoni attore celebre per aver recitato nelle fiction Capri e Il commissario Rex. Durante la sua permanenza nel reality, Kaspar Capparoni si è reso protagonista di una famosa lite contro Alessia Marcuzzi, che lo ha accusato di essere un’arrogante. Adesso, in un’intervista a DiPiù Tv, l’attore rivela un retroscena su sua moglie durante quel periodo: “Ha capito che se non ci fossi io a darle una mano, andrebbe nel panico. Quando sono andato in Honduras per L’Isola dei famosi si è resa conto della mia assenza.” Insomma ha rivelato che durante la sua assenza a causa de L’Isola dei famosi la moglie, Veronica Maccarone, madre ... Leggi la notizia su lanostratv

trash_italiano : Bene, ora possiamo passare al vero Natale: C’è Posta Per Te Grande Fratello Vip Live - Non è la d’Urso La Pupa e i… - simone_bern : @HMQueenBee @niccotweex Se mai mi chiederanno qual è l'unica cosa che mi porto nell'isola deserta ho la risposta… - Elbareport : Il Vademecum di Esa per la raccolta dei 'rifiuti delle feste' - Elbareport - Quotidiano di informazione online dall… -