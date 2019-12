Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Paura per i fan di: l’attrice si è trovata al centro di una lite con un’died è stata trasferita in ospedale. Secondo le prime informazioni,di era recata in piazza Risorgimento, vicino a San Pietro, quando all’improvviso avrebbe iniziato un diverbio con la titolare. Dopo alcuni spintoni tra le due donne,ha riportato alcune ferite. Il suo commento a caldo sui fatti accaduti, però, allontana le telecamere: “Eviterei di parlare di questa vicenda” ha detto.all’ospedale Brutto episodio per: mentre si trovava in piazza Risorgimento, non lontano da San Pietro a, l’attrice ha avuto una lite con un’. Dopo le prime aggressioni verbali, però, le due donne sarebbero passate alla violenza fisica. Spintoni vari hanno richiesto l’intervento degli agenti della ...

notizieit : Irene Ferri litiga con edicolante e finisce al pronto soccorso di #Roma - cefaluwebcom : Ultima Notizia da - blogsicilia : Irene Ferri in ospedale, l'attrice ha litigato con un'edicolante - -