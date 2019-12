Irene Ferri, lite con l’edicolante e l’avvocato: “Colpita alla nuca” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Quando i fatti di cronaca coinvolgono i vip, cambia tutto. La notizia si espande con un effetto megafono incredibile. E si allargano i protagonisti. Ma partiamo dalla fine. Dalle dichiarazioni di un noto avvocato su una notissima attrice della fiction italiana. «In relazione ai numerosi articoli di stampa che riportano lo spiacevole episodio di cui è stata suo malgrado protagonista l’attrice Irene Ferri occorso nella giornata di ieri in Piazza Risorgimento, si intende precisare che a seguito dell’ingiustificata e inaccettabile aggressione subita, tale risultando la reale dinamica dell’evento, la mia assistita ha subito lesioni tali da rendere necessario l’accesso a struttura ospedaliera dalla quale è stata dimessa con prognosi iniziale di giorni tre salvo complicazioni». Lo scrive in una nota Cesare Gai, avvocato di Irene Ferri, l’attrice apparsa da poco in ... Leggi la notizia su cronacasocial

