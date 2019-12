Irene Ferri, lite con edicolante a Roma. L’avvocato: “Colpita a nuca, è dovuta andare in ospedale” (Di lunedì 30 dicembre 2019) L'avvocato dell'attrice di 'Pezzi Unici' Irene Ferri, ha diramato una nota nella quale spiega la dinamica della lite avvenuta questa mattina con l'edicolante a Roma. "Aggressione ingiustificata, è dovuta andare in ospedale". Leggi la notizia su roma.fanpage

