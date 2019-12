Irene Ferri, l’attrice litiga con un’edicolante e scatta la rissa: interviene la polizia e viene portata in ospedale (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’attrice Irene Ferri è stata protagonista di una rissa con un’edicolante di piazza Risorgimento a Roma. L’episodio è avvenuto domenica 29 dicembre, come riferisce Il Messaggero: l’attrice e la giornalaia hanno incominciato a litigare e poi, davanti a una decina di persone, sono arrivate alle mani. Un diverbio nato per futili motivi: l’attrice si è spazientita perché a suo dire la commerciante si sarebbe comportata male con lei, servendola in modo lento e senza rispettare la fila. Sull’accaduto indaga ora la polizia che è al lavoro per chiarire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Le due donne hanno perso il controllo e hanno iniziato a spintonarsi e picchiarsi con violenza, tanto che sono dovuti intervenire i soccorsi per dividerle. Sul posto è arrivata una voltante della polizia e un’ambulanza che ha trasportato ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

