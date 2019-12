Irene Ferri finisce in ospedale dopo lite con edicolante (Di lunedì 30 dicembre 2019) Irene Ferri è stata protagonista, secondo quanto racconta Il Messaggero, di una accesa discussione con un'edicolante di Piazza Risorgimento a Roma, con tanto di spintoni. L'attrice, così, è addirittura finita in ospedale. Ecco cosa scrive il quotidiano della Capitale a proposito dell'episodio avvenuto ieri:Per qualche secondo le due donne hanno perso il controllo. A testimoniare che si è trattato di un episodio comunque di violenza c'è l'intervento dei soccorsi: sia della polizia, che di un'ambulanza. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato le donne ancora scosse e l'attrice era seduta e dolorante lamentando di essere stata picchiata. A quel punto è arrivata un'ambulanza. Il personale di bordo ha subito soccorso l'attrice e l'edicolante. La persona che è sembrata avere conseguenze peggiori è stata proprio Irene Ferri.Irene Ferri finisce in ospedale dopo lite ... Leggi la notizia su blogo

cronacadiroma : #Roma - Spiacevole episodio con protagonista l'attrice #IreneFerri #30dicembre - Corriere : Irene Ferri litiga con l’edicolante, colpita al volto nel parapiglia - zazoomnews : Roma Irene Ferri finisce in ospedale dopo litigio con edicolante l’attrice: «Spiacevole vicenda» - #Irene #Ferri… -