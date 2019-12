Ione Basterra Olaguenaga, ciclista paralimpica, si è spenta a 25 anni (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ione Basterra Olaguenaga, ciclista paralimpica e campIonessa spagnola di handbike si è spenta a 25 anni per cause sconosciute. A dare la triste notizia sono stati i media spagnoli che hanno parlato di un “decesso totalmente inaspettato”. Una tragedia che ha sconvolto tutti i suoi amici e parenti. Ione Basterra Olaguenaga, originaria dai Paesi Baschi, era un riferimento nel para-ciclismo come riportato dalla FondazIone Saiatu, una onlus che promuove lo sviluppo dello sport tra le persone con disabilità o mobilità ridotta. Sulla loro pagina Facebook, la FondazIone Saiatu ha scritto un commovente messaggio di condoglianze alla famiglia di Ione Basterra Olaguenaga: “Con infinita tristezza dobbiamo comunicare che nel pomeriggio di oggi la nostra compagna e amica, Ione Basterra, si è ... Leggi la notizia su bigodino

notizieit : Ione Basterra morta: lutto in #Spagna per campionessa di paraciclismo - badicea : Ione Basterra, ciclista paralimpica, muore a soli 25 anni: “Morte del tutto inaspettata” - zazoomnews : Ione Basterra muore a 25 anni era campionessa paralimpica di ciclismo - #Basterra #muore #campionessa… -