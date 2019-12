Ione Basterra morta | lutto in Spagna per campionessa di paraciclismo

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 30 dicembre 2019)nel mondo dello sport. La campssa spagnola di, èsabato 28 Dicembre 2019. Aveva solo 25 anni. L’annuncio del decesso è stato dato dalla FondazSaiatu, una onlus che promuove lo sviluppo dello sport tra le persone con mobilità ridotta e disabilità. Al momento non si conoscono le cause del decesso della giovane: è trapelato solo che si tratterebbe di una “morte inaspettata”. Per avere qualche dettaglio in più si dovrà aspettare, probabilmente, qualche giorno. Nel comunicato della onlus si legge quanto segue: “Con tristezza infinita annunciamo che la nostra compagna e amica,, è. Le nostre condoglianze alla famiglia, che ancora non riesce a darsi spiegazioni di fronte a una morte del tutto inaspettata”. Il saluto della fondaz, pubblicato su Facebook, continua scrivendo come la vicinanza del ...

badicea : Ione Basterra, ciclista paralimpica, muore a soli 25 anni: “Morte del tutto inaspettata” - zazoomnews : Ione Basterra muore a 25 anni era campionessa paralimpica di ciclismo - #Basterra #muore #campionessa… - infoitestero : Addio a Ione Basterra, la ciclista paralimpica aveva 25 anni: «Morte inspiegabile» -