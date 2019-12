Inter, Zanetti: «Lautaro? Farà sempre meglio in futuro» (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato del suo ruolo all’Interno della società e del futuro di Lautaro Martinez Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, è Intervenuto ai microfoni di Radio La Red. Ecco le sue dichiarazioni. «Sono molto felice di essere il vicepresidente dell’Inter. Ho studiato e mi sono preparato per dare il meglio al club. Lautaro Martinez? È un grande giocatore e Farà sempre meglio in futuro. Daniel Osvaldo? Anche lui è un grande giocatore e sarà un grande rinforzo per il Banfield». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

