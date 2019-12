Inter, insidia West Ham per Giroud: la situazione (Di martedì 31 dicembre 2019) Il West Ham ha messo Giroud nella lista dei desideri: pronto lo sgambetto all’Inter, che rimane fiduciosa Il West Ham si è inserito nella corsa a Olivier Giroud, in vista del mercato di gennaio, per rinforzare il reparto offensivo della rosa del nuovo allenatore David Moyes. Sull’attaccante francese c’è da tempo l’Inter. Il club nerazzurro non teme eventuali sgambetti delle concorrenti, restando fiducioso circa la buona riuscita dell’operazione. È lui il prescelto dal tecnico Antonio Conte. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

