Insigne-Liverpool – Klopp lo vuole già a gennaio

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Dall'Inghilterra danno molto probabile il passaggio di Lorenzo Insigne nelle file del Liverpool – Non è mai stato fatto segreto del vivo apprezzamento di Jurgen Klopp verso Lorenzo Insigne. Stando a quanto riportato da Sky Sport UK, il Liverpool sarebbe pronto all' importante investimento già nella prossima sessione di calciomercato di gennaio. Il valore del capitano azzurro si aggira intorno ai 60 milioni di euro ed il rapporto con il Napoli viene non viene considerato così solido dalla stampa inglese.

