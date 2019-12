Indiana, madre inietta materiale fecale nella flebo del figlio autistico malato di leucemia: condannata (Di lunedì 30 dicembre 2019) madre inietta materiale fecale nella flebo del figlio malato: condannata Una madre ha iniettato del materiale fecale nella flebo di suo figlio malato di cancro, provocandogli una grave infezione. È successo nell’Indiana, Stati Uniti, e la donna, Tiffany Alberts, è stata condannata a 7 anni di carcere e 5 di libertà vigilata. L’accusa per la Alberts, di mestiere insegnante, è di tentato omicidio. Suo figlio, un adolescente affetto da autismo, stava subendo un trattamento per guarire il suo male, la leucemia. E proprio mentre si sottoponeva ad una seduta di chemioterapia sua madre avrebbe inserito nella flebo del materiale fecale, portando il ragazzo a contrarre delle pericolose infezioni. L’allerta sarebbe scattata su segnalazione dei suoi medici, i quali non riuscivano a spiegarsi come mai il ragazzo fosse tornato in ospedale, dopo le cure per il tumore, con dei gravi ... Leggi la notizia su tpi

